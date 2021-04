Diletta Leotta, c’è l’annuncio: tutta la verità su Can Yaman – FOTO

Novità sulla storia di Diletta Leotta e Can Yaman arriva dalla diretta interessata che parla della rottura tra i due

Diletta Leotta è stata raggiunta da Valerio Staffelli con un Tapiro d’oro. La messa in onda è prevista per stasera, martedì 20 aprile, in una consueta puntata di Striscia La Notizia in cui ne vedremo delle belle.

Se la scorsa volta l’inviato Mediaset non è riuscito a raggiungere la coppia – con Can Yaman che portò via con sé Diletta – questa volta non si è fatto sfuggire l’occasione di consegnare il simbolo per antonomasia di Striscia La Notizia. Ciononostante, la conduttrice radiofonica siciliana non ha dato la risposta che tutti si aspettavano, al contrario ha stupito lo stesso Staffelli.

Diletta Leotta-Can Yaman: l’incontro con Striscia La Notizia

Valerio Staffelli è noto per stuzzicare i VIP nei momenti più complicati dovuti, generalmente, a gaffe o situazioni poco chiare. Quando ha incontrato la Leotta, le ha chiesto della notizia che da giorni circola sul web e sui più grandi magazine italiani, circa una presunta rottura tra lei e l’attore turco Yaman. Senza scomporsi, all’esterno dello Stadio San Siro di Milano, Diletta ha spiegato: “l matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”. Con quello di stasera, sale a 6 il numero di tapiri ricevuti dalla Leotta.

Se da un lato Diletta smentisce una notizia, dall’altro c’è chi crede che il “business” cui fa riferimento la stessa siciliana è stato fondato su una falsa relazione tra i due. Uno su tutti, Alessandro Rosica, con la sua rubrica “Yaman-Gate” ha smascherato ogni passo falso dei due e, quotidianamente, monitora la loro presunta relazione, talvolta anticipandone le mosse.