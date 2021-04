Calciomercato Juventus, super scambio con l’Inter: i dettagli

Nuova clamorosa indiscrezioni di calciomercato per la Juventus. I bianconeri sarebbero pronti a definire uno scambio con i rivali dell’Inter: cosa succede.

La Juventus e l’Inter saranno due delle squadre italiane che faranno parte della nuova SuperLeague, ma sono pronte a rendersi protagoniste anche nella finestra di calciomercato estiva. Infatti, proprio i bianconeri, si trovano a ragionare sul come completare la rivoluzione della propria rosa, dicendo addio agli ultimi senatori per dare vita ad un nuovo ciclo. Uno dei big pronti a partire è Paulo Dybala, con la Juventus divisa tra il fare a cassa o trovare uno scambio utile per la propria rosa.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Infortunio Chiesa, trema la Juventus: le condizioni dell’esterno offensivo

Come riportato da calciomercatonews.com, l’idea dei bianconeri sarebbe quella di intavolare una tratttativa con i nerazzurri. Infatti ‘La Joya‘ è uno dei calciatori più apprezzati da Antonio Conte, pronte ad accoglierlo ad Appiano Gentile. La richiesta economica dei bianconeri, però, è alta e quindi le due parti potrebbero accordarsi con uno scambio di cartellini a cui sarà legato un conguaglio. Andiamo quindi a scoprire l’ultimo rumor che coinvolge il mercato della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Dybala all’Inter: la trattativa

La prossima estate sarà decisiva per la Juventus. Infatti i bianconeri dovranno completare la transizione vista quest anno, puntando su un nuovo comparto di calciatori. Tra i partenti potrebbe esserci anche Paulo Dybala, che potrà partire non solo per soldi. I bianconeri, infatti, stanno intavolando una trattativa con l’Inter. Uno dei calciatori che piacciono tanto ad Andrea Agnelli è Marcelo Brozovic. Infatti il croato, come Dybala, è in scadenza nel 2022.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Esonero Pirlo, momento decisivo in casa Juve: le ultimissime

Infatti durante questa stagione in bianconeri hanno spesso sofferto in quanto a presenza al centrocampo. Pochi giocatori di quantità ed un centrocampo che spesso è risultato sguarnito. Inoltre il croato è valutato intorno ai 45 milioni di euro, mentre l’argentino ha un valore di mercato intorno ai 55 milioni di Euro. Al momento la dirigenza bianconera è indecisa tra il rafforzarsi a centrocampo ed il spedire l’argentino all’estero. Vedremo quindi come si evolverà la situazione, con la Juve pronta a ritornare a vincere lo Scudetto.