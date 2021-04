Termina il suo percorso ad “Amici 20” e dopo aver elaborato l’eliminazione dal talent show, scrive un lungo post dedicato agli insegnanti che l’hanno seguita, ma tra questi ne manca uno

Un po’ di ore per elaborare il colpo legato all’eliminazione dal talent show “Amici 20”, avvenuta lo scorso sabato 17 aprile. Martina Miliddi, originaria di Assemini in provincia di Cagliari, ha rotto il silenzio su Instagram pubblicando un post con tanto di ringraziamenti all’ambitissimo programma.

La ballerina ha scoperto la sua passione per la danza all’età di 5 anni. Era una bambina quando assieme al papà cercava di riprodurre i balletti delle veline a “Striscia la notizia”. Subito dopo ha cominciato i suoi studi, in particolare i balli di latino americano.

La passione per il ballo e la voglia di crescere l’hanno fatta approdare ad “Amici 20”, ma il suo sogno si è interrotto lo scorso sabato, nel corso del serale. A distanza di alcune ore dall’eliminazione, la Miliddi ha trovato doveroso ringraziare il programma ed il corpo insegnanti. Tra tutti però, non compare il nome della Celentano.

La Miliddi ringrazia i professionisti che l’hanno seguita: tra questi manca Alessandra Celentano

Un sogno che si è interrotto per Martina Miliddi con la sua eliminazione dall’ambitissimo talent show “Amici 20”, ma le soddisfazioni in arrivo per la ballerina saranno sicuramente tante. Martina dopo l’eliminazione avvenuta lo scorso sabato 17 aprile nel corso del serale, ha aspettato qualche ora prima di ringraziare tutti pubblicamente.

Ma tra i nomi citati, tra il corpo insegnanti manca proprio quello di Alessandra Celentano. Una scelta la sua dovuta molto probabilmente al fatto che l’insegnante di classico non l’ha mai ritenuta una danzatrice all’altezza del finale del talent show.

La Miliddi ha dunque voluto ringraziare, oltre al programma, chi ha sempre creduto in lei: “Non posso che ringraziare ‘Amici’ per questa bellissima opportunità. Alla mia coach Lorella Cuccarini che ha sempre creduto in me, per avermi fatto scoprire il mondo del musical che non pensavo potesse appartenermi, te ne saró sempre grata“.

Tra i nomi citati appaiono anche quelli di Umberto Gaudino e Francesca Tocca i quali hanno accompagnato la ragazza in questo percorso senza mai mollarla e credendo in lei, così come la stessa ha dichiarato.

Martina ha poi ringraziato il resto dei professionisti che l’hanno supportata ma tra questi, come abbiamo già detto, non vi è quello della Celentano: “Porto nel mio bagaglio tutte le cose più belle che quest’esperienza mi abbia dato. Le critiche, i giudizi e i commenti negativi li lascio li, alla vecchia me. La ragazza insicura con mille punti di domanda”. Con queste parole la ballerina ha concluso il lungo post, pronta ad accettare le sfide e le avventure che si presenteranno nel corso del suo nuovo cammino.