Amici 20, reazione inaspettata e lacrime davanti a tutti – VIDEO

Una reazione inaspettata – ed inizialmente non mostrata – ad Amici 20 dopo l’eliminazione di Martina Miliddi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

L’uscita di Martina Miliddi ha causato molta tristezza all’interno del talent show, soprattutto a causa della dolcezza della ballerina, che è riuscita ad instaurare rapporti con tutti gli altri concorrenti di Amici 20.

LEGGI ANCHE > > > Ilary Blasi, subito un tremendo colpo: è stata asfaltata



Sabato sera, dopo l’eliminazione della ballerina sono stati tanti i momenti di lacrime da parte dei vari concorrenti, ma una mancata reazione ha suscitato scalpore tra il pubblico. La verità è che la reazione non è stata mostrata al termine della puntata, ma c’è stata ed è esattamente quella che si aspettavano tutti i fan.

NON PERDERTI > > > Amici 20, arriva il messaggio che spiazza tutti: insegnante non menzionata – FOTO



Amici 20, Aka7even piange per Martina Miliddi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

Aka7even e Martina sono stati insieme per un po’ all’interno del talent show. Insieme a Deddy e Rosa, erano loro l’altra coppia di Amici 20 che ha fatto scoppiare il cuore a molti fan. Tuttavia, non è sempre stata tutto rose e fiori, prima Raffaele, poi Tommaso e l’indecisione di Martina ha portato Luca su tutte le furie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Giulia Salemi una furia, il gesto è stato eccessivo: la reazione dei fan



Se in un primo momento Luca si è mostrato indifferente di fronte all’eliminazione della ballerina, soltanto pochi attimi dopo non ha resistito ed è scoppiato in lacrime all’idea di non condividere più la sua quotidianità con Martina. Così come Deddy e Rosa – con quest’ultima eliminata la scorsa puntata – anche Aka7even e Martina si separano almeno fino all’uscita dal programma.