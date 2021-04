Uomini e Donne, colpo di scena: nuovi ingressi a sorpresa

Non finiscono i colpi di scena a Uomini e Donne, con Maria De Filippi pronta ad accogliere i nuovi protagonisti del dating show: tutte le novità.

Non mancano mai le novità a Uomini e Donne, con Maria De Filippi pronta ad accogliere nuovi concorrenti. Infatti, a breve, verrà ripopolato il parterre del Trono Over. Nel corso di questi mesi, proprio nello spazio riservato ai concorrenti adulti abbiamo visto nascere tantissime storie d’amore, che hanno permesso proprio di accogliere sempre nuovi concorrenti pronti a trovare un partner.

Tra i nuovi partecipanti troveremo Ida Platino, una new entry già conosciuta però su Canale 5. Infatti la dama ha già partecipato al dating show ed è pronta a tornare. Secondo le anticipazioni, i nuovi concorrenti saranno ben nove, tra cavalieri e dame. Andiamo quindi a vedere quali volti accoglierà Maria De Filippi, all’interno della sua trasmissione.

Uomini e Donne, in arrivo nove concorrenti: chi sono

Sono diversi i cavalieri pronti ad entrare in trasmissione. Il primo è Aldo Farelli, 69 anni, di Torre del Greco in provincia di Napoli che si definisce un pensionato allegro ed in cerca di nuove avventure. Farelli alle spalle ha un matrimonio finito ed un figlio. Tra le sue passioni, invece, troviamo viaggiare, scattare fotografie e visitare musei. Inoltre il 69enne è anche uno scatenato ballerino e già si è fatto notare negli studi.

Il secondo cavaliere invece è Amodio Ciurci, 56enne di Salerno gestore di una fabbrica di fuochi d’artificio. Al pubblico, l’uomo si è presentato come una persona simpatica e dinamica. Mentre il terzo cavaliere è Alessio Fontana, di 54 anni e residente in provincia di Cagliari. Anche Fontana è divorziato ed ha due figli. Si definisce permaloso e non ama litigare.

Tra le dame, invece, troviamo Chiara Ingrosso 36enne di Lecce. Inoltre la donna è una madre single e lavora nel settore delle telecomunicazioni. La seconda dama in gara è Cristiana Pirini 40enne di Cesenatico istruttrice di fitness, che si definisce sportiva e solare. Poi tra gli altri protagonisti troviamo Francesca Babini ravennate di 47 anni, Andrea Corrà 53enne di Bolzano, Sara Zilli 60enne di Livorno ed infine Domenico Catalano 64enne di Alessandria. C’è quindi grandissima attesa per il nuovo Parterre del Trono Over.