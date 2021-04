Antron Pippen, morto a 33 anni il figlio della leggenda Scottie

Antron Pippen è morto a 33 anni, figlio della leggenda NBA Scottie, a darne il triste annuncio è il papà tramite i social

“Ho il cuore spezzato nel condividerlo. Ieri ho detto addio al mio primogenito Antron. Entrambi abbiamo condiviso l’amore per il basket e abbiamo avuto innumerevoli conversazioni sul gioco” – ha spiegato Scottie -. “Antron soffriva di asma cronica e se non l’avesse avuta, credo davvero che sarebbe arrivato in NBA. Non ha mai lasciato che questo lo abbattesse, Antron è rimasto positivo e ha lavorato sodo, e sono così orgoglioso dell’uomo che è diventato. Un cuore gentile e un’anima bellissima se ne sono andati troppo presto. Ti voglio bene, figliolo, riposati finché non ci rivedremo”.

Questo il triste annuncio di Scottie che ha condiviso il suo dolore con i suoi fan e quelli del figlio scomparso prematuramente.

Antron e Scottie Pippen: le due carriere

Mentre Antron Pippen si è dovuto accontentare di una carriera senza NBA – a causa del suo problema respiratorio di cui ha parlato Scottie – il padre non può di certo dire lo stesso. Scottie Pippen ha vinto sei volte il titolo dell’NBA con i Chicago Bulls con un compagno di squadra come Michael Jordan. Inoltre, è stato parte del Dream Team che nel 1992 vinse le Olimpiadi a Barcellona e, quattro anni dopo, ad Atalanta. Ultima, ma non per importanza, la medaglia d’oro vinta ai Mondiali di Basket.