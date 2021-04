Royal Family, William e Harry ai ferri corti: il motivo della rottura. Nemmeno i funerali del principe Filippo sono riusciti a riportare il sereno nel rapporto tra i due fratelli

Era uno degli aspetti più attesi della cerimonia di sabato alla Cappella di San Giorgio. L’ultimo saluto al principe Filippo, nel castello di Windsor, è stata l’occasione per un confronto tra William e Harry, dopo le incomprensioni degli ultimi mesi. Prima la scelta di trasferirsi in America e rinunciare alla carica reale, poi l’intervista da Oprah, hanno gettato nell’occhio del ciclone il duca del Sussex. Il fratello maggiore non ha mai accettato le sue scelte e non ha fatto nulla per nasconderlo nel corso di questi mesi. Secondo gli esperti della Royal Family la loro comunicazione sarebbe azzerata ormai da un anno e la frattura difficilmente ricomponibile. Molti riponevano speranze nel funerale del duca di Edimburgo, grazie alla carica emotiva che l’evento rappresentava per i figli di Carlo e Diana, entrambi legatissimi al nonno. Invece è avvenuto proprio l’opposto e secondo l’esperta reale, Lady Colin Campbell, William ha deciso di non concedere aperture al fratello minore. Nonostante qualche breve colloquio la distanza tra i due rimane invariata, con il primo genito che intende difendere la corona e la sua carica istituzionale dalle accuse a suo avviso “ingiustificate” di Harry.

Royal Family, William e Harry ai ferri corti: nemmeno il funerale del principe Filippo li ha riconciliati

Lady Colin ha sottolineato come: “William non permetterà ai sentimenti di deviarlo dal suo dovere verso il popolo britannico e verso la corona inglese. Non ha concesso a Harry un’apertura solo perchè stanno condividendo lo stesso dolore. Molti la pensano come lui perchè non è giusto far credere che vada tutto bene se in realtà i rapporti sono al minimo storico“. Poi aggiunge: “Il principe William ha coraggio, ha preso posizione e la manterrà fino in fondo, per il bene della corona e della sua famiglia“.

A quanto pare quindi, l’opera di mediazione di Kate Middleton non sarebbe andata a buon fine. I due fratelli hanno parlato dopo la fine dei funerali del principe Filippo ma non hanno trovato punti d’incontro. Sembra infatti che il duca di Cambridge non riesca a perdonare il fratello per le pesanti accuse riversate sulla Royal Family. In più sarebbe anche rimasto male del non aver potuto discutere con Harry della sua scelta di spostarsi negli Usa con Meghan. Ruggini del passato che affondano le radici nel presente e probabilmente anche nel prossimo futuro.