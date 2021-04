Paolo Bonolis, amara notizia: sperava finisse diversamente

Paolo Bonolis negli ultimi minuti ha, purtroppo, ricevuto un’amara notizia: il conduttore sparava potesse finire diversamente

Il prime time di ieri, domenica 18 aprile, ha visto trionfare, in termini di ascolti, La Compagnia del Cigno 2 che ha ottenuto 3.534.000 spettatori pari al 15.3% di share. Purtroppo Paolo Bonolis, con il suo Avanti un Altro!, ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Amaro in bocca per il conduttore romano che non è riuscito nell’impresa per una manciata di ascolti, -58.000 rispetto alla fiction di Rai 1 (3.476.000 spettatori pari al 15.1% di share).

Fabio Fazio, su Rai3 con Che Tempo Che Fa, ha raccolto 2.735.000 spettatori (10.1% share) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.693.000 spettatori (7.4%).

Paolo Bonolis: “In tv per puro caso, avrei voluto fare altro”

Nei giorni scorsi Paolo Bonolis, tra i volti più amati della tv italiana, si è raccontato in un’intervista, dove ha rivelato che il lavoro in tv è nato per puro caso. “Accompagnai un amico ad un provino perché avevo la moto e mi convinsero a sostenerne uno anche io”.

In realtà lui avrebbe voluto fare tutt’altro: “Avrei voluto essere un diplomatico, ma non ho la pazienza che hanno loro”. Infatti, scherza, ammette che “ad Erdogan l’avrei mandato a quel paese”. Una battuta riferita al comportamento tenuto dal primo ministro turco in occasione dell’incontro con la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen.