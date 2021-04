Monete rare, questa da 2 euro vale oltre 150.000 euro: controllate subito!

Ci sono alcune monete rare che valgono un vero e proprio tesoro. Questa da 2 euro viene venduta ad oltre 150.000 euro

Il mondo del collezionismo non è più una sorpresa. Migliaia di appassionati hanno trasformato la propria passione in un lavoro, con una vera e propria compravendita di pezzi rarissimi e quasi introvabili che – per un motivo o per un altro – sono arrivati a valere una fortuna. Oggi torniamo a parlare di monete rare, con prezzi schizzati alle stelle per particolari caratteristiche.

C’è una moneta da 2 euro che ha visto aumentare il suo valore di ben 80mila volte. Ebbene sì, su Ebay c’è un venditore che ha deciso di metterla all’asta per 161.000 euro: una cifra da capogiro. Il motivo? Una speciale caratteristica, o meglio un errore di conio, che la rende unica ed introvabile altrove.

Monete rare, la 2 euro che vale una fortuna

161.500 per una moneta da 2 euro: non è uno scherzo! Un venditore su Ebay ha deciso di mettere all’asta questo pezzo speciale e ovviamente rarissimo, messo in circolazione nonostante un evidente errore di conio. Come si può facilmente evincere, infatti, il bordo ha una scanalatura di molto più profonda del normale, che la rende unica al mondo.

Si tratta della classica caratteristica che fa uscire di testa i collezionisti. Avere una delle monete più rare al mondo significa molto, e arricchisce l’intera collezione con un pezzo da 90. La cifra è altissima, ma c’è chi è disposto a spenderla. Provate a controllare nel vostro portafogli o nel salvadanaio: potreste avere tra le mani un vero e proprio tesoro!