Massimo Giletti, malore in diretta: le condizioni di salute

Il conduttore Massimo Giletti ha accusato un malore nel corso della puntata di Non è l’Arena: le attuali condizioni di salute

Ieri, domenica 18 aprile, il conduttore Massimo Giletti ha accusato un malore durante la trasmissione Non è l’Arena su La7. L’uomo, apparso visibilmente sudato e molto affaticato, ha detto ai telespettatori: “Voglio arrivare almeno alle 22. Vediamo se riusciamo a continuare”. E’ riuscito poi a proseguire la puntata fino al normale termine, anche se a tratti è apparso in difficoltà e con poca lucidità mentale. Più volte, infatti, ha perso il filo del discorso. “Scusate ho perso un po’ la cosa”, ha lui stesso ammesso mentre indicava la giornalista Sandra Ammuri. Anche quest’ultima è apparsa visibilmente preoccupata per le condizioni di Giletti che però, come già detto, ha voluto portare a termine il suo compito. Lo stesso, nel corso della puntata, pur essendo in affanno, non ha mancato di arrabbiarsi ed entrare appieno nelle questioni presentate.

Massimo Giletti, come sta ora

Al momento non si hanno molti aggiornamenti sullo stato di salute di Massimo Giletti, ma non essendoci nemmeno comunicati ufficiali, non dovrebbero esserci novità rilevanti. Molto probabilmente al conduttore sarà bastato riposare per sentirsi bene.

Massimo Giletti in genere è una persona molto vulcanica che conduce con una certa passione e veemenza e vederlo in difficoltà ed affaticato, per i fan, è stato una preoccupazione inaspettata.