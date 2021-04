Diego Armando Maradona verrà ricordato anche attraverso una serie TV a lui dedicata.

Oggi i fari sono puntati sul neo torneo il cui nome è già storia: Superlega. Questo giorno però coincide anche il lancio del trailer della serie tv su Diego Armando Maradona. Un uomo appartenuto a un calcio romantico, un calcio diverso da quello moderno.

L’attesissima serie Amazon Original, Maradona – Sogno Benedetto è stato svelato oggi offrendo al pubblico di tutto il mondo un primo sguardo su quel che riserverà questa serie avvincente, che ha alle spalle anni di lavorazione. Scopriamo i dettagli di questa serie TV.

Maradona, un sogno diventato realtà: l’annuncio ufficiale

La serie TV Maradona – Sogno Benedetto sarà visibile su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. Prodotto dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, la serie biografica è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, ed è composta da 10 episodi della durata di un’ora.

La storia di Diego parte dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera, al Barcellona e poi al Napoli, raccontando il suo ruolo chiave nel portare l’Argentina a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell’86.