Infortunio Chiesa, c’è il comunicato della Juventus: le sue condizioni

Infortunio Chiesa, la Juventus ha rilasciato poco fa un comunicato con l’aggiornamento sulle sue condizioni

Una domenica amarissima per la Juventus, che perde anche contro l’Atalanta e mette a serio rischio la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Il gol di Malinovskyi ha gettato nuove ombre sull’operato di Andrea Pirlo, in discussione da mesi e che potrebbe terminare la sua avventura sulla panchina bianconera al termine della stagione.

Altra nota dolente della partita di ieri è stata sicuramente l’infortunio di Federico Chiesa, uscito per un problema fisico. I tifosi sono in apprensione, considerando che l’ex Fiorentina è una delle note positive di una stagione difficile. Poco fa, la Juventus ha pubblicato un comunicato ufficiale nel quale ha fornito aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante italiano.

Infortunio Chiesa, le condizioni del giocatore

Elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra: è questo quanto evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto Federico Chiesa, uscito contro l’Atalanta per infortunio. Una buona notizia per la Juventus quindi, che ha escluso lesioni muscolari. L’evoluzione del guaio fisico verrà valutato nei prossimi giorni, per stabilire i tempi di recupero con più certezza.

Intanto, la squadra di Andrea Pirlo è tornata ad allenarsi alla Continassa in vista del match di mercoledì sera contro il Parma. Lavoro di scarico per chi ieri ha giocato a Bergamo, mentre per il resto del gruppo ci sono stati esercizi sul possesso palla e la partitella finale. Anche domani – si legge nel comunicato ufficiale – i bianconeri si alleneranno per la delicata sfida di Serie A.