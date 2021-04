Annuncio in grande stile da parte di Federica Panicucci durante la puntata di Mattino 5: c’è un nuovo arrivo attesissimo

Stamane, nel corso della puntata Mattino Cinque, Federica Panicucci ha annunciato la nascita del primogenito del collega conduttore Francesco Vecchi. “È nato mio figlio Enrico, il mio primo bimbo”, ha detto quest’ultimo, visibilmente emozionato. “Mi tremano le gambe a pensarci. Quando l’ho sentito piangere ho pianto anch’io”. Vecchi ha mandato anche un dolce messaggio alla moglie Tina La Loggia. “Ringrazio mia moglie Toma che lo ha fatto bellissimo, a noi piace molto”, ha scherzato.

Francesco Vecchi, cosa faceva prima di condurre Mattino Cinque con Federica Panicucci

Francesco Vecchi, 38enne, è un giornalista, saggista e scrittore di opere teatrali. Ha iniziato la sua carriera lavorando come giornalista sportivo prima con Controcampo e poi in Mediaset dal 2004 al 2013. E’ stato anche inviato in Sudafrica per seguire i Mondiali del 2010 e non solo. Dal 2013 si occupa si attualità. Dal 2016, invece, conduce Mattino Cinque con Federica Panicucci. Ha collaborato con Libero, Linkiesta.it ed il Corriere della Sera occupandosi di economia.

