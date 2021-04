Fortnite Batman Punto Zero finalmente disponibile: costo e skin gratis

Dopo il grande annuncio, è disponibile in preordine su Amazon il primo numero di Fortnite Batman Punto Zero

Se siete appassionati di Fortnite, sicuramente avrete sentito parlare del nuovo fumetto in edizione limitata che si appresta ad essere lanciato. Epic Games vuole fare le cose in grande, ed allargare un brand già fortunatissimo anche al di fuori del mondo dei videogiochi. L’idea è quella di offrire ai fan di tutto il mondo una proposta alternativa, basata sul battle royale e con premi in esclusiva.

A partire da oggi, è finalmente disponibile su Amazon il preordine di Fortnite Batman Punto Zero. Si tratta del primo numero di una serie di fumetti ad edizione limitata. Oltre a poter seguire una storia che si preannuncia come avvincente e ricca di colpi di scena, gli utenti potranno ottenere codici per riscattare skin gratis ed in esclusiva. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite Batman Punto Zero, tutto quello che c’è da sapere

Se anche voi siete curiosi di sapere cos’è Fortnite Batman Punto Zero, non vi resta che andare su Amazon e preordinare il primo numero di questa nuova serie di fumetti targata Epic Games. La collana sarà composta da 6 uscite, con ogni numero che fornirà codici per skin esclusive da riscattare gratuitamente all’interno del videogioco. Per chi otterrà tutti e 6 i fumetti, ci sarà un regalo la skin Batman Zero Corazzato. Inutile dire come si tratterà di un vero e proprio oggetto da collezione, rarissimo e da vantare in-game.

Partiamo dal primo numero, disponibile in preorder da oggi al prezzo di 3 euro. In regalo ci sarà la skin di Harley Quinn, riscattabile gratis andando nella sezione apposita per l’inserimento dei codici.