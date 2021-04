Elisa Isoardi parla dal suo profilo per la prima volta dopo il drammatico incidente che l’ha costretta al ritiro. Sarà ancora lunga



Fino alla scorsa settimana molti la vedevano come la naturale favorita per la vittoria finale all’Isola dei Famosi 2021. Poi quell’incidente mentre accendeva il fuoco, la grande paura, la corsa in ospedale e le cure. Ora Elisa Isoardi ha cancellato tutte le paure anche per il problema all’occhio, ma la convalescenza si annuncia lunga.

Lo ha confermato lei stessa con un lungo post, il primo dopo il doloroso ritiro. Prima i ringraziamenti a tutti quelli che con il pensiero le sono stati vicini e si sono preoccupati per lei. Poi l’aggiornamento sul suo stato di salute: “Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene”.

Quindi ci vorrà ancora un po’ prima di rivederla in perfetta forma. Ma intanto la conduttrice cuneese è combattiva come sempre: “Sono fiera del percorso fatto all’Isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’ Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere”. Sperava di poter rimanere ancora perché sa che il suo pubblici è sempre pronto a sostenerla.

Elisa Isoardi torna all’Isola? Indicreziine non confermata, ma ha già altri programmi

Che farà adesso Elisa Isoardi? In giornata si era sparsa la voce di un suo clamoroso ritorno all’Isola, sistemati i problemi fisici che l’hanno colpita. Niente di tutto questo, anche perché il suo rientro in Italia mette fine ad ogni illazione ed è giusto che ora si goda un po’ di riposo.

Certamente tornerà in studio nelle prossime settimane anche perché lo prevede il suo contratto. Ma per il suo futuro ci sono programmi diversi in seno a Mediaset e presto arriveranno novità importanti per tutti i suoi fan.