Covid, Salvini: “Vogliamo far cadere il tabù del coprifuoco”

Covid, il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato: “Stiamo lavorando per far cadere il tabù del coprifuoco”

Tra le misure anti Covid da più tempo in vigore in Italia, c’è il coprifuoco. Stretta varata dalla precedente amministrazione lo scorso autunno, rimarrà attiva anche nel corso della prima fase di riaperture annunciata dal premier Mario Draghi. A tal proposito, è intervenuto poco fa il leader della Lega Matteo Salvini.

“Ci stiamo lavorando, vogliamo far cadere il tabù del coprifuoco che ci accompagna da ormai un anno” ha spiegato il segretario ai cronisti: “Riaperture? Non ha vinto la Lega, ha vinto il buon senso. Ora tutti devono usare la testa e agire con cautela e prudenza, rispettando le norme di sicurezza del caso” ha poi concluso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morrone (Lega) a iNews24: “Rinvio a giudizio di Salvini, unicum nelle democrazie occidentali. Serve una riforma della giustizia”

Covid, Salvini: “Non possiamo stare un anno in casa aspettando qualcosa”

Conversando con alcuni cronisti, il leader della Lega Matteo Salvini ha affrontato il tema Covid e restrizioni ancora in vigore. “Fondamentale che tutti rispettino le norme, ma sia chiaro che salute e lavoro devono avanzare insieme. Gli italiani hanno portato enorme pazienza, ormai siamo arrivati al limite” ha sottolineato, dichiarando come ci saranno discussioni nelle prossime settimane per intervenire sul coprifuoco.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Guide turistiche contro le isole Covid Free: “Inutile se non si garantisce sicurezza ovunque”

“Il rischio zero non esiste, aiutiamoci a convivere col virus riducendo al massimo i rischi. Cosa dovremmo fare, stare in casa per un anno e aspettare che succeda qualcosa come dice Speranza?” ha poi concluso il leader della Lega Matteo Salvini sul tema Covid e restrizioni.