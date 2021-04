Covid, uno studio rivela: indossare doppia mascherina è più efficace

Covid, indossare la doppia mascherina è più efficace: a rivelarlo uno studio dell’University of North Carolina Health Care

Da ormai oltre un anno, le mascherine sono entrate a far parte della quotidianità di tutti. Arma di prevenzione contro il Covid, hanno assunto nel tempo un’importanza vitale anche per svolgere la mansione più semplice. Per garantire una maggior aderenza al volto e quindi aumentare la protezione, c’è chi da tempo utilizza la “tecnica” della doppia mascherina. Ma è realmente utile?

Apparentemente sì. Secondo uno studio portato avanti dalla University of North Carolina Health Care e pubblicato sul Journal of American Medical Association Internal Medicine, indossare una seconda protezione aumenta la capacità di filtrazione. La diminuzione di spazi vuoti e aree di scarsa aderenza agirebbero in maniera chiave in quest’ottica. Ecco tutti i dettagli sulla ricerca.

Covid e doppia mascherina, i risultati di uno studio

Indossare una doppia mascherina per evitare il contagio da Covid è utile. Lo afferma uno studio portato avanti dall’University of North Carolina Health Care, che ha studiato la filtrazione e l’aderenza delle protezioni con diverse combinazioni e tipologie delle stesse. “Le mascherine chirurgiche hanno già di loro un ottimo potenziale di filtrazione, ma non si adattano perfettamente al volto di qualunque individuo” ha spiegato la dottoressa Emily Sickbert-Bennett.

Per arrivare ai suddetti risultati, gli scienziati hanno riempito una stanza di tre metri quadrati con aerosol innocui. Così facendo, è stato possibile valutare la capacita delle mascherine di impedire il passaggio delle sostanze, misurando la concentrazione di particelle in grado di entrare nello spazio respiratorio.