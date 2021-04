Calciomercato Juventus, colpo in attacco: si tratta per lo scambio

Calciomercato Juventus | La dirigenza bianconera studia il colpo per l’attacco: l’idea è quella di uno scambio con il Borussia Dortmund

La Juventus, in vista della prossima stagione, starebbe pensando ad un rinforzo in attacco anche in virtù del fatto che gli attuali sono tutti in bilico. Il bilancio in rosso non permetterà spese folli da parte dei bianconeri, ma la dirigenza proverà comunque a centrare un colpo importante. A tal proposito, non è una novità il fatto che piaccia Haaland del Borussia Dortmund.

Secondo quanto riferito da Diariogol, sul calciatore ci sarebbe il Real Madrid pronto a mettere sul piatto il cartellino di Jovic. Il presidente Florentino Perez avrebbe avviato i contatti con l’agente Mino Raiola. A questo punto anche la Juventus potrebbe giocarsi la carta dello scambio, offrendo il cartellino di Paulo Dybala in scambio. Ci sarebbe però da capire se i tedeschi accetterebbero di pagare uno stipendio al di sopra dei 10 milioni di euro all’argentino.

Calciomercato Juventus, si studia il rinforzo a centrocampo

La Juventus, dato che non potrà spendere cifre astronomiche in estate, a causa di un bilancio in rosso che non verrà sanato nemmeno dagli introiti dei trofei, dovrà volare bassa in termini di acquisti.

Difficile che arrivino colpi alla Pogba o alla Milinkovic–Savic, a meno che non si trovino strategie alternative, e per questo motivo, almeno per il centrocampo, tornano in auge idee nostrane. Avviati i contatti con Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, per Locatelli. L’ex Milan vale 25 milioni di euro, ma i bianconeri, con l’inserimento di alcune giovani contropartite, potrebbe far calare il prezzo.