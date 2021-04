Brando Giorgi, concluso l’intervento all’occhio: le sue condizioni

Dopo aver abbandonato l’Isola, Brando Giorgi si è sottoposto ad un intervento agli occhi: l’ex naufrago rassicura i suoi fans

Brando Giorgi è tornato nelle Stories di Instagram con alcuni video per aggiornare i fans sul suo stato di salute. L’ex naufrago ha abbandonato la scorsa settimana l’ “Isola dei Famosi 2021” per un problema agli occhi. La notizia è stata data proprio dalla conduttrice Ilary Blasi nel corso della puntata andata in onda il 15 aprile.

Giorgi, naufrago molto discusso di questa quindicesima edizione del reality show, ha dovuto abbandonare il resto del gruppo per un problema agli occhi: il distacco della retina. L’ex naufrago sembrava ben disposto a proseguire il suo percorso sull’Isola, una sfida con se stesso che lo portava a vivere in ‘isolamento’ in quanto non andasse d’accordo con gli altri concorrenti.

Tornato in Italia, Brando Giorgi ha subito un intervento molto delicato ma attraverso le Insta-Stories ha voluto rassicurare tutti i suoi followers sul suo stato di salute. L’attore ha inoltre dichiarato che spera ben presto di poter raggiungere, negli studi di Mediaset, la Blasi e gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi per discutere del suo percorso all’Isola.

L’ex naufrago dell’Isola, Brando Giorgi, rassicura i followers dopo l’intervento

A distanza di giorni, l’attore è tornato sul suo account di Instagram con delle Stories per rassicurare i fans: “Scusatemi se ho gli occhiali da sole. Mi sento un po’ sciocchino, non è un bel vedere ma l’operazione è andata bene“.

Brando ha così aggiornato i suoi followers circa l’intervento ringraziando tutti coloro che gli sono stati accanto: “Mi sono arrivati tanti tanti messaggi di solidarietà. Vi ringrazio, mi state dando tutti una grande forza. Grazie grazie grazie!”

L’ex naufrago ha poi fatto sapere che per il momento dovrà restare ancora a riposo per parecchi giorni ma continuerà a tenere aggiornati i suoi fan. Inoltre, Giorgi ha tenuto a precisare che spera di poter raggiungere ben presto Ilary Blasi per “provare a difendersi un pò”. Con queste parole l’attore ha salutato i fans.