Anticipazioni Uomini e Donne, bufera sulla dama: scoppia il pandemonio

La anticipazioni della puntata del 19 aprile di Uomini e Donne mostrerà un possibile accanimento su una delle dame del trono over: i dettagli

Come di consueto, grazie alle anticipazioni fornite dai colleghi di Sussidiario.net, possiamo dirvi parte di ciò che succederà a breve nella puntata di Uomini e Donne. Molta attenzione sarà riservata al ritorno di Ida Platano, ex di Riccardo, ed alle critiche che quasi tutti gli riserveranno. La dama, infatti, vedrà scoppiare un ‘tutti contro’ di lei proprio a causa del troppo rimuginare sulla storia passata. A suo sostegno solo la vecchia amica Gemma Galgani. Intanto, Ida pare volersi lasciare tutto alle spalle conoscendo Luca Cenerelli.

Anticipazioni Uomini e Donne del 19 aprile

La puntata si concentrerà molto su Luca Cerenelli che, oltre ad Ida Platano, vorrà continuare a conoscere Elisabetta. Proprio quest’ultima, però, non sembrerà gradire che l’uomo abbia deciso di non concentrarsi solo su di lei.

Successivamente sarà il turno di Armando Incarnato che pare molto attratto da Angela. I due continuano a frequentarsi e sembrano in totale sintonia, per questo motivo c’è la sensazione che sia il momento della svolta per il corteggiatore napoletano. Per ciò che riguarda il trono Classico, attenzioni rivolte a Samantha e Giacomo.