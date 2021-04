WhatsApp, tre super novità in arrivo: utenti soddisfatti

Non si fermano gli aggiornamenti su WhatsApp, con l’applicazione pronta a rinnovarsi con tre super novità. Andiamo a scoprire quali sono e come applicarle.

Nonostante i numerosi problemi che la stanno caratterizzando in quest anno, WhatsApp continua ad essere l’applicazione leader nel settore della messaggistica, con oltre 2 miliardi di utenti e tantissime novità al suo interno. Infatti per correre ai ripari ai problemi di sicurezza, gli sviluppatori stanno studiando nuove funzioni per migliorare il servizio. Andiamo quindi a vedere quali sono le tre principali novità pronte a sbarcare sull’applicazione.

ANTEPRIMA IMMAGINI – Tra le grandi novità troviamo un miglioramento dell’anteprima delle immagini . Infatti sull’applicazione, ogni giorno, vengono scambiati milioni di contenuti multimediali degli utenti. Così l’applicazione è pronta a migliorare le anteprime con un nuovo aggiornamento, al momento, disponibile solamente su iOS. Infatti, sui dispositivi Apple a breve l’anteprima si adatterà alla grandezza del contenuto inviato .

E’ ancora poco conosciuta, ma quella dei messaggi effimeri potrebbe diventare una delle funzioni più sorprendenti all’interno dell’applicazione. Infatti selezionando questa funzione, i . Inoltre WhatsApp ha deciso anche di rendere , con gli amministratori che decideranno se implementarla o meno. TRASFERIMENTO CHAT DA ANDROID A IOS (E VICEVERSA) – A breve WhatsApp è pronta a lanciare un nuovo aggiornamento. Infatti verrà introdotto il tasto backup, con gli utenti che non dovranno più temere di perdere le chat. Con il nuovo tasto, l’app permette ti trasferire le chat da iOS ad Android e viceversa.

WhatsApp, tra le novità c’è il nuovo pacchetto di stickers: arriva ‘Vaccines for All’

Ma su WhatsApp c’è un’altra novità pronta ad entusiasmare gli utenti. Infatti l’applicazione è pronta a lanciare i nuovi stickers dedicati alla campagna vaccinale. L’obiettivo, infatti, è proprio quello di sensibilizzare la popolazione sull’immunizzazione di massa. Il nuovo pacchetto è arrivato in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della sanità e prenderà il nome di ‘Vaccines for all‘.

Inoltre tutti gli adesivi che saranno pubblicati a breve saranno disponibili sia su iOS che per Android. A rivelare l’arrivo dei nuovi stickers ci ha pensato la sezione FAQ’s del sito ufficiale di WhatsApp. Inoltre l’applicazione di messaggistica, già durante il primo lockdown, ha collaborato sia con l’Oms che sull’Unicef. In quell’occasione furono lanciati stickers per sensibilizzare sulla pandemia, chiamati ‘Insieme a casa‘ e che facevano chiaro riferimento alle norme di sicurezza come il distanziamento sociale.