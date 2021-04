Toto Cotugno è pronto a tornare. Dopo la malattia e anni lontano dallo schermo, il cantante è pronto a tornare.

Le sue canzoni sono immortali ed il suo nome è inciso sulle tavole della musica italiana. Toto Cotugno, che con L’italiano, Un’estate con te e tanti altri successi ha emozionato tantissime persone, dopo un periodo lontano dallo schermo è pronto a tornare.

Buone notizie dunque per i fan di Toto Cutugno che, secondo il settimanale Vero, potrebbe riapparire a breve sulle reti Rai. Per Toto si sta pensando ad un one man show celebrativo incentrato sulla sua lunga carriera.

Toto Cotugno, ribaltone per il cantante: incredibile novità

Al momento non si conoscono i dettagli, ma a quanto pare la Rai è interessata a mandare in onda una serata-evento dedicata proprio a Toto Cutugno. Il cantautore così tornerebbe anche a ricoprire il ruolo di conduttore, ruolo già ricoperto in passato alla guida di Domenica In (dove la sigla era la sua canzone) e Piacere Rai Uno.

Toto Cutugno manca dalla tv da diverso tempo. L’ultima apparizione risale al 2019, quando è stato uno dei Coach di Ora o mai più, la trasmissione ideata da Carlo Conti e guidata da Amadeus. In quell’occasione Cutugno si è messo in mostra con la sua preparazione musicale e la sua verve. Dopo quell’impegno Toto si è dedicato ai concerti e alla vita privata.