Stefano De Martino non è riuscito a contenere le lacrime e in diretta TV ha affermato di essere distrutto.

È successo nel corso della quinta puntata di Amici 20, andata in onda in prima serata ieri sabato 17 aprile. Una piccola stellina, Olivia, figlia di Veronica Peparini, ha partecipato alla coreografia de L’Anima Vola, ballata da Giulia ed ha lasciato in lacrime tutti, persino Stefano De Martino e Stash.

Le telecamere si sono soffermate in modo particolare sui volti dei tre personaggi della giuria che si sono emozionati e commossi dinanzi alla prestazione della piccola Olivia. Maria De Filippi sorridente e piena di gioia ha invitato a fine esibizione la piccola al centro dello studio per prendersi i meritati applausi.

Stefano De Martino, lacrime in diretta TV: “Sono distrutto”

Dopo che la piccola Olivia ha stupito e commosso l’intero pubblico, presente e da casa, e la giuria, Maria De Filippi riferendosi a De Martino ha detto: “Stefano sei devastato”. “Maria ma come fai tu? Sono distrutto. Io se vedessi mio figlio sul palco me ne dovrei andare in ambulanza”, è stata la risposta dell’ex ballerino di Amici.

Anche Stash non è riuscito a trattenere le lacrime. Un momento davvero molto tenero nel corso della quinta puntata di Amici di Maria De Filippi che ha portato anche nelle case degli italiani un po’ di amore.