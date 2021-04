Sanremo 2022, conferme sulla nuova conduttrice. Un nome caldissimo adesso è sponsorizzato anche da un noto collega: è fatta?



Le grandi manovre non sono ancora cominciate ma certamente l’annuncio di Amadeus (e quindi di Fiorello) che non sarà più sul palco del Festival di Sanremo ha aperto i giochi. La Rai ha preso del tempo per ufficializzare il nuovo conduttore, che sarà probabilmente anche direttore artistico, ma c’è un nome che torna in pole per Sanremo 2022.

La soluzione interna che porta a Mara Venier sembra essere ancora una delle più credibili e in effetti anche molti addetti ai lavori che possa toccare ad una donna, quindi a lei. L’ultimo a sponsorizzare il nome della conduttrice veneziana è un personaggio di peso nella televisione italiana e anche in Rai.

Maurizio Costanzo infatti con un pezzi sulle pagine di ‘Nuovo’, rispondendo ad una lettera di complimenti alla Venier si è esposto. “Non so se ci siano trattative in corso, ma con lei a Sanremo ci sarebbe da divertirsi”. Più un augurio che una certezza anche se è certamente una delle ipotesi molto plausibili.

Mara Venier (Instagram)

Sanremo 2022, non solo Mara Venier: tutti i nomi caldi per sostituire Amadeus sul palco dell’Ariston

Nessuno in realtà dei vertici Rai ha mai detto apertamente che Amadeus non ci sarà più e che dopo di lui toccherà ad una donna. Però non c’è solo il nome di Mara Venier tra quelli gettonati. La prova di Serena Rossi, amatissima dal pubblico sia per le fiction che per il film che ha interpretato (e anche eccellente voce), a ‘Canzone Segreta’ ha convinto. Ecco perché anche la sua candidatura è molto seria.

E poi c’è Alessandro Cattelan, come il titolo del suo talk show. Dopo aver lasciato Sky, è certo il suo approdo in Rai anche se lo show che doveva condurre a maggio (sarà ‘Da grande’) è slittato al prossimo settembre. la personalità non gli manca e cattura un pubblico trasversale, quindi ci sta.

Ma sullo sfondo resta sempre la possibilità di affidare Sanremo 2022 ad una conduttrice e showgirl che piace a tutti come Michelle Hunziker. A suo favore di recente si è anche espresso Gerry Scotti, compagno di lavoro dietro al bancone di Striscia la Notizia e in altre avventure televisive.