Regina Elisabetta, cosa ha nascosto in borsa ai funerali del consorte

La regina Elisabetta ha compiuto un gesto romanticissimo tenendolo nascosto in borsa per tutta la durata dei funerali del consorte, il principe Filippo

Ieri si è tenuta la celebrazione dei funerali del principe Filippo, a cui ha preso parte la regina Elisabetta circondata dalla famiglia, dai sudditi e dal resto del mondo che però ha seguito l’evento in tv. La più grande monarca del mondo si è mostrata fragile e dolce nei frame della cerimonia all’interno della cappella di San Giorgio. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, per gran parte della funzione, prima di estrarlo per asciugarsi le lacrime, avrebbe nascosto in borsa uno dei fazzoletti bianchi dell’amato consorte, realizzato da un sarto di Savile Row Kent & Haste.

La regina Elisabetta ricorda uno dei momenti più felici della sua vita

La regina Elisabetta pare che, in onore di Filippo, abbia portato anche una piccola foto di loro due insieme, mentre erano a Malta. I due vissero a La Valletta tra il ’49 ed il ’51 mentre il principe era di stanza come ufficiale di marina con la HMS Magpie. Per la regina, come da lei stesso ammesso, fu uno dei momenti più felici perché riuscì a vivere in totale ‘normalità’.

Continuare per lei ora sarà dura, ma siamo sicuri che la regina saprà superare anche quest’ennesima mazzata ed andare avanti prima di, il più lontano possibile, ricongiungersi con il suo amato consorte.