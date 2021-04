Napoli-Inter, streaming gratis: dove vedere la gara in diretta

Stasera Napoli-Inter chiuderà la 31esima giornata di Serie A: il big match andrà in scena alle 20:45. Dove vederla

Stasera Napoli-Inter, un big match in piena regola, chiuderà la trentunesima giornata di Serie A prima del turno infrasettimanale che inizierà martedì prossimo. I nerazzurri hanno tutta l’intenzione di conquistare altri punti pesanti in chiave Scudetto, mentre gli azzurri lottano per ottenere un posto in Champions League anche se la corsa è molto difficile. Gli uomini di Gattuso, nel turno infrasettimanale, affronteranno un’altra armata, ovvero la Lazio, mentre i nerazzurri troveranno uno Spezia abbastanza al sicuro in termini di salvezza.

C’è da aspettarsi una sfida al cardiopalma, con due squadre pronte a rischiare per ottenere la vittoria. Entrambi i tecnici potranno fare affidamento sugli uomini migliori, anche se Gattuso non avrà un Lozano squalificato.

Napoli-Inter, dove vedere la gara in diretta o streaming

La gara tra Napoli ed Inter al Diego Armando Maradona sarà visibile in diretta tv in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e sul numero 251 del satellite.

La partita si potrà vedere anche in streaming, su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet, grazie al servizio Sky Go. In alternativa, previa sottoscrizione dell’abbonamento, è disponibile anche un altro servizio di Sky, cioè Now Tv.