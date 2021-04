Meteo, domenica tra piogge e sprazzi di sole: crollano le temperature

Il meteo sulla penisola, durante questa domenica, continuerà ad essere caratterizzato da piogge e sprazzi di sole. Calano le temperature: la situazione.

Durante questa domenica avremo il meteo ancora caratterizzato da alcune piogge, con sprazzi di sole pronti a riscaldare lievemente la penisola. Infatti durante questa domenica, l’Italia dovrà subire un nuovo calo di temperature, ma soprattutto potrebbe verificarsi un ennesimo attacco temporalesco, con alcune grandinate nelle zone più fresche. Sulla penisola, inoltre, al Sud Italia è ancora presente una circolazione ciclonica pronta a risalire la china.

Proprio a causa di questa presenza ciclonica, al Centro-Sud anche oggi avremo ancora delle precipitazioni, pronte a svanire nel corso della giornata. Come detto le piogge partiranno dal Sud e poi verranno sospinte fino alle regioni centrali, con fenomeni piovosi anche in Sardegna. Meteo più clemente altrove, dove avremo grossi comparti nuvolosi, ma non piogge. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sulla penisola in queste ore.

Meteo, ancora piogge durante la domenica: la situazione

Nonostante dei lievi miglioramenti, sulla penisola italiana continua a circolare un gran flusso di correnti fredde di matrice continentale, pronte a spingere sul settore meridionale. Avremo quindi una circolazione ciclonica pronta a spostarsi dai settori tirrenici meridionali fino ad arrivare alla Sardegna. Avremo quindi ancora tantissima instabilità su tutto il paese. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora condizioni di grande variabilità, con grossi comparti nuvolosi pronti ad occupare il settore durante il pomeriggio. Inoltre, sempre durante le ore pomeridiane, ai comparti nuvolosi saranno associati anche dei piovaschi, pronti a colpire soprattutto la Liguria. Le temperature rimarranno stazionarie, con valori massimi che oscilleranno dai 13 ai 18 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ancora tempo molto instabile. Infatti su questo setto avremo la risalita delle correnti cicloniche meridionali, pronte a portare piovaschi sparsi. Infatti le precipitazioni si diffonderanno lungo il settore, colpendo anche Sardegna, Lazio e Abruzzo. Anche qui avremo le temperature in calo, con massime che andranno dai 12 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una generale instabilità sull’intero settore. Qui infatti è ancora forte la presenza delle correnti cicloniche, con piogge sparse soprattutto tra pomeriggio e sera. Mentre invece sulla Sicilia avremo una situazione più soleggiata rispetto al resto delle regioni meridionali. Qui le temperature rimarranno stabili, con massime che andranno dai 12 ai 17 gradi.