Mara Venier, il siparietto con la Ferilli è esilarante: “Come si fa?” – VIDEO

Un simpatico siparietto in pieno stile Mara Venier a Domenica In con Sabrina Ferilli e lo sconcerto di quest’ultima

“come si pubblica una foto?”#domenicain pic.twitter.com/SyhYmcdCpB — mara venier out of context (@oocmaravenier) April 18, 2021

Una solita Mara Venier che non dispensa da gaffe in piena diretta, ma la Queen della domenica, lo è anche per questo. Durante l’ospitata di Sabrina Ferilli e la conseguente promozione della fiction che verrà trasmessa su Canale 5 a partire da mercoledì 23, c’è stato spazio anche per una foto che immortalasse il momento.

Più volte, tuttavia, la conduttrice veneta ha dimostrato di non essere una cima con la tecnologia: tutt’altro. Generalmente, infatti, chiede ai suoi ospiti di scattare dei selfie perché non in grado, oppure perché non ha gli occhiali e non riesce a vedere bene lo schermo del telefono. È successo anche questa volta con Sabrina Ferilli, salvo poi chiedere aiuto ad un’assistente della trasmissione Domenica In.

Mara Venier: “Come si fa?” e la Ferilli allarga le braccia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Sabrina Ferilli è stata in studio con Mara Venier ed ha svelato, anche lei, di non saperci fare con Instagram su cui è sbarcata da soltanto poco tempo. L’attrice della fiction Svegliati Amore Mio, ha raccontato molto della sua carriera, di tutte le persone sbattute in faccia ed i primi ‘no’ che l’hanno formata: “Mi dicevano che ero troppo italica. Tutte strano**te che continuo a sentire ancora oggi”.

Un ultimo momento particolare è arrivato con un videomessaggio di Maria De Filippi che non ha perso occasione, ancora una volta, per ricordare la stima e l’affetto nei confronti della collega ed amica Sabrina.