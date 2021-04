Mara Venier, lacrime in tv per una sua collaboratrice morta di Covid: il Video sta spopolando proprio in questi istanti sul web.

La puntata odierna di Domenica In si è aperta con le lacrime di Mara Venier, che ha commosso tutti gli italiani. La regina della Rai, infatti, ha ricordato una sua storica collaboratrice, scomparsa nelle scorse ore a causa del Covid-19. Ecco le sue parole: “La nostra Carmela è venuta a mancare. Non si trattava soltanto della gobbista di Mara Venier come qualcuno ha detto poco fa. Era il mio punto di riferimento, una persona davvero straordinaria, una donna meravigliosa. Ha lavorato al mio fianco per circa 30 anni e i suoi occhi e il suo sguardo saranno sempre davanti a me“.

Un ricordo commosso che ha lasciato senza parole i telespettatori e gli ospiti presenti in studio. Ecco il Video che sta circolando proprio in questi minuti sul web e che vede protagonista la padrona di Domenica In, protagonista di un messaggio davvero toccante: