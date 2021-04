Laura Pausini, appuntamento sensazionale: fan entusiasti

Laura Pausini ritorna sul suo account Instagram per comunicare un imperdibile appuntamento lasciando i suoi fan senza fiato

Grandi novità per l’amatissima artista, Laura Pausini, candidata dall’Academy Awards agli Oscar 2021. La cantante parteciperà esibendosi a Los Angeles con il brano scritto da Dianne Warren, “Io sì (Seen)”. Quest’ultimo fa parte della colonna sonora del film diretto da Edoardo Ponti, “La vita davanti a sé”, dove recitato la grande Sophia Loren.

Laura Pausini è dunque una delle candidate all’ambitissima statuetta per la ‘Miglior Canzone’ assieme a Leslie Odom, H.E.R, Celeste, Daniel Pemberton, Molly Sandén e Jr.

La cantante ha annunciato sulle pagine social, tra cui Instagram, la sua partecipazione agli Oscar confermando che si esibirà a Los Angeles il prossimo 25 aprile. Ma la consegna della statuetta sarà vista in Italia nella notte fra il 25 e il 26 aprile tenendo conto delle nove ore di differenza che si hanno con gli Stati Uniti.

Laura Pausini da l’annuncio ai suoi fan: “Ci vediamo da Los Angeles”

L’amatissima Laura Pausini candidata agli Oscar 2021 ha annunciato ai suoi fan, attraverso i social network, l’appuntamento sensazionale che la vedrà cantare la colonna sonora del film ‘La vita davanti a sé’: “Ultimo capitolo. Nessuna risposta questa volta ma una piccola sorpresa. Ci vediamo Domenica 25 Aprile, da Los Angeles, per la 93esima edizione degli Oscars“.

Un annuncio che ha fatto impazzire di gioia quasi 16.9mila followers su Instagram. La Pausini si esibirà nella parte introduttiva dello show (di 90minuti), intitolato: ‘Oscar: into the spotlight’. La premiazione che sarà in presenza dovrà comunque fare i contri con la pandemia da Covid.19.

Sarà Molly Sanden l’unica candidata che non si esibirà a Los Angeles con il brano “Husavik”. Laura Pausini, invece, con il brano che fa parte della colonna sonora del film visibile su Netflix, ha vinto già il Golgen Globe. Ma questa volta a Los Angeles si esibirà per l’ambitissima statuetta degli Oscar 2021.