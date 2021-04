Justin Bieber, gaffe live: pubblico senza parole – VIDEO

Terribile gaffe per Justin Bieber che si è reso conto dell’errore ed ha lasciato il pubblico tra sorpreso e divertito

Justin Bieber ha avuto l’opportunità di esibirsi insieme a Doja Cat, Diplo, The Black Keys, Snoop Dogg al Triller Fight Club. Sul palco ha portato un mix tra le sue hit ed i pezzi nuovi nati durante il periodo di stop che ha costretto tutto il mondo a starsene in casa ed abolire i concerti.

A fine esibizione, Bieber urla dal microfono: “Ciao a tutti, grazie per avermi invitato ragazzi” e si è avviato verso il backstage per abbandonare il palco. È qui che si è accesa la lampadina e che Justin si è accorto della gaffe: “Oddio aspettate, oh mer**”. Evidentemente, la fretta di andar via era così tanta che il cantante canadese non si è reso conto di aver dimenticato l’ultimo brano da cantare.

Justin Bieber, pessima gaffe: il commento dei fan

justin bieber pretending to forget he still had to perform another song for comedic purposes because he knew people were starting to get bored lmao i love this guy 😂 #trillerfightclub #triller https://t.co/EwBDR0uKDd — maite (@poseforbizzle) April 18, 2021

La schiera di fan di Bieber subito in visibilio per la défaillance del proprio cantate preferito, Twitter non è stato clemente con il gesto commesso e subito è stata scatenata l’ilarità.

Justin Bieber forgets he has another song to perform during his set at #TrillerFightClub. https://t.co/1adf3QtYbl — Topid (@Topid01) April 18, 2021

