Italia Uno, arriva un sorprendente Late Show: cast al femminile – VIDEO

Mediaset stupisce ancora il suo pubblico con il lancio di un nuovo Late Show in onda su Italia Uno dal prossimo mese: un cast meraviglioso

Previsto nel palinsesto di Mediaset l’arrivo di un nuovo Late Show in onda ogni venerdì in seconda serata su Italia Uno: Venus Club. Un format del tutto nuovo del quale in tanti immaginavano al timone, il vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi. Ma a quanto pare non sarà così!

Difatti, Zorzi dopo la sua vittoria al “Grande Fratello Vip 2021” sembrerebbe già molto impegnato nelle vesti di opinionista all’ “Isola dei Famosi 2021”, con il nuovo format “Il Punto Z” e le tante ospitate televisive.

L’ammiraglia Mediaset ha dunque affidato la conduzione del nuovo format, “Venus Club”, a Lorella Boccia. Questa ultima ha ottenuto tantissimo successo dopo la sua partecipazione al talent show “Amici” di Maria De Filippi. Qui ha partecipato come allieva e successivamente come ballerina professionista. Ma la Boccia si è fatta apprezzare e amare dal pubblico italiano anche con il suo impegno come presentatrice del daytime e con “Rivelo” su Real Time.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Marisa Laurito si confessa: senza figli per uno strano viaggio

I dettagli sul nuovo Late Show di Italia Uno: Venus Club

Il nuovo format in onda su Italia Uno è stato chiamato “Venus Club”. Al timone vedremo la bellissima Lorella Boccia la quale terrà compagnia al pubblico di Mediaset con sei puntate in onda ogni venerdì in seconda serata. Ancora non è certo il giorno in cui “Venus Club” debutterà ma molto probabilmente tra il 7 e il 14 maggio.

La Boccia ospiterà ogni settimana tantissimi volti della televisione e sarà affiancata dalle simpaticissime Iva Zanicchi che attualmente vediamo impegnata all’ “Isola dei Famosi 2021” e Mara Maionchi.

VEDI QUESTO ARTICOLO>>> Elisa Isoardi lanciatissima dopo l’Isola: clamorosa ipotesi in tv

Il nuovo Late Show sarà un format al femminile non solo nella conduzione ma anche con gli ospiti. Difatti vedremo sicuramente la bellissima ereditiera Elettra Lamborghini, Elisa Isoardi, Diletta Leotta, Alessandra amoroso e tante altre. Non ci resta che attendere l’inizio di “Venus Club” in onda il prossimo mese su Italia Uno.