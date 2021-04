Infortunio Chiesa, trema la Juventus: le condizioni dell’esterno offensivo che si è infortunato oggi nella gara contro l’Atalanta.

Momento delicatissimo in casa Juventus dopo la pesante sconfitta odierna sul campo dell’Atalanta. I bianconeri si sono arresi alla fine per 1-0 e adesso anche la posizione del tecnico Andrea Pirlo sembra essere sempre più in bilico: sarà, dunque, decisiva la gara contro il Parma in programma tra pochi giorni a Torino. Ma non è finita qui. Anche dall’infermeria arrivano pessime notizie per la Juve e, dopo Cristiano Ronaldo, un’altra stella della ‘Vecchia Signora’ è costretta a fermarsi.

Si tratta dell’uomo più in forma del momento in casa Juventus, ovvero Federico Chiesa. L’esterno della Nazionale italiana ha accusato un problema muscolare e si è visto costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della seconda frazione di gioco. Chiesa si sottoporrà ad esami più approfonditi nelle prossime ore per fare luce sull’entità dell’infortunio, ma rischia seriamente di saltare i prossimi impegni di campionato contro Parma e Fiorentina.