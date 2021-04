F1 Gp dell’Emilia Romagna, Verstappen vince una gara folle e bellissima condizionata dalla pioggia e dai botti. Ferrari quarta e quinta

Imola non tradisce mai e regala uno dei Gran Premi più spettacolari degli ultimi anni. Colpa della pioggia, merito dei piloti in una gara che ha concesso emozioni a raffica. Alla fine però Max Verstappen ha messo tutti in fila battendo Lewis Hamilton che ha confermato ancora una volta di essere fenomenale ma anche tanto fortunato.

Sul podio con loro anche Lando Norris, autore di una gara fantastica con la McLaren, seguito dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco ha cullato a lungo il sogno del podio ma nel finale si è dovuto arrendere alla furiosa rimonta del campione del mondo che aveva commesso un grave errore ma è stato aiutato dal botto di Bottas.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> F1 Gp dell’Emilia Romagna, streaming gratis: dove vedere la gara in diretta

Due i punti salienti del Gran Premio a Imola. Il primo in partenza quando Vertstappen è scattato meglio superando alla prima curva Hamilton dopo un contatto. E a metà gara quando lo stesso campione del mondo effettuando un doppiaggio è andato a lungo finendo a muro.

⚠️ SAFETY CAR (LAP 33/63) ⚠️

Russell and Bottas have a huge coming together into Tamburello and are both out of the race

Both drivers are out of the car and okay#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Y0xWuGm8Mb

— Formula 1 (@F1) April 18, 2021