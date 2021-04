Donatella Rettore, nei giorni scorsi ha fatto una dichiarazione che ha lasciato i suoi numerosissimi fan sconvolti.

Donatella Rettore, cantautrice italiana famosissima, il cui primo singolo inciso risale al 1973: Quando tu, seguito pochi mesi dopo dal secondo singolo Ti ho preso con me scritto da Gino Paoli, quest’oggi sarà ospite a Domenica In.

Al salottino di zia Mara, la 65enne ripercorrerà sicuramente alcune tappe della sua importante carriera sino ad arrivare ad oggi, fino alla malattia di cui lei stessa ha parlato nei giorni scorsi. I fan e l’intero mondo dello spettacolo sono rimasti colpiti dalle sue dichiarazioni.

Donatella Rettore, la malattia e il racconto di quel dramma: fan scossi

Donatella Rettore operata all’Istituto Oncologico di Vicenza dovrà sottoporsi a un nuovo intervento urgente. E’ la stessa cantante veneta a raccontare la sua privacy su Twitter.

“Il mio esame istologico non va bene”, ha scritto l’artista, dell’età di 66 anni, nata a Castelfranco. “Il mio in mezzo a questa bufera sarà solo un tuono in più” scrive la Rettore su Twitter subito rilanciato da altri artisti. E ha aggiunto: “Mi hanno operato allo Iov, l’Istituto Oncologico di Vicenza. Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e non va bene. Debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins”.