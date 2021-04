Carlo Conti, arriva una novità inattesa: fan già innamorati

Una grande novità riguardante Carlo Conti sta facendo impazzire tutti i fan che sono in trepidante attesa: i dettagli

Dal prossimo venerdì, cioè il 23 aprile, Carlo Conti sbarcherà in tv con la seconda edizione di Top Dieci. Dopo una serie di rimandi e spostamenti per il debutto del programma nel 2021, il conduttore è finalmente felice di tornare in tv. A tal proposito, si è raccontato ai microfoni di Tele Sette. In primis, ha rivelato una mezza novità: “Quest’anno ci sarà più movimento”. Poi ha promesso “cercheremo di fare in modo che le 2 squadre che si sfidano siano il più possibile brillanti e allegre”.

LEGGI ANCHE—> Maria De Filippi, annuncio sensazionale: mondo della TV galvanizzato

Carlo Conti: “Programmi di successo? E’ sempre più difficile farli”

Carlo Conti ha palesato tutto il proprio entusiasmo per la riconferma di Top Dieci che nella prima edizione, e non era per niente scontato, ha ottenuto bei risultati. “Oggi fare programmi di successo diventa sempre più difficile”, ha ammesso. Quando c’è un’ampia varietà di scelta, non tutti i programmi ottengono buoni numeri. Forse proprio per questo ha voluto evitare di sfidare Maria De Filippi ed Amici 20 il sabato, ottenendo il prime time del venerdì.

LEGGI ANCHE—> Tommaso Zorzi fa impazzire i suoi follower: “Benvenuto a casa” – FOTO

Prossimamente Carlo Conti condurrà anche lo Zecchino d’Oro, forse affiancato dall’amatissima Mara Venier. Altri programmi per ora non sono in cantiere, ma dopo l’estate quasi certamente tornerà con una nuova edizione di Tale e Quale Show che è uno dei programmi preferiti dalle famiglie italiane. Nessun ritorno alla conduzione, da settembre, de L’Eredità al posto Flavio Insinna, come si è vociferato qualche tempo fa.