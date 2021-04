Calciomercato Milan, addio doloroso: sarà uno scambio

Calciomercato Milan | Pronto un clamoroso addio per l’estate, ma si tratta di uno scambio con la controparte

Il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, negli ultimi tempi, a causa delle cattive prestazioni e dell’exploit di Tomori, non sembra essere più indispensabile. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022 ed in estate non è escluso che possa partire. Diversi club sono sull’ex Roma, tra cui Juventus e Lazio. Negli ultimi tempi anche il Barcellona si sarebbe interessato a lui.

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, anche il Tottenham di Mourinho l’avrebbe messo nel mirino. Il tecnico portoghese avrebbe un debole per lui e vorrebbe fare sul serio per lui.

I due club potrebbero imbastire uno scambio con il Tottenham pronto a mettere sul piatto uno tra Davinson Sanchez e Toby Alderweireld. Quest’ultimo, però, ha 32 anni e potrebbe essere fuori per le politiche del Milan.

Calciomercato Milan, chi sarà il dopo Donnarumma?

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan è decisamente in dubbio, ma Maldini non vuole farsi trovare impreparato. Per tale motivo, starebbe valutando alcuni profili che andrebbero a sostituire il classe ’99.

In Italia piacciono Musso dell’Udinese, Cragno del Cagliari e Perin del Genoa (in prestito dal Milan). Dall’estero, invece, occhi su Maignan del Lille. L’investimento dei rossoneri vuol’essere massimo di 25-30 milioni di euro, anche a causa del fatto che l’addio di Donnarumma non porterebbe introiti.