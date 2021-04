Atalanta-Juventus, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Manca poco all’inizio di Atalanta-Juventus, partita decisiva per un posto in Champions League. Andiamo a vedere dove vederla in diretta e streaming gratis.

Manca poco ad una sfida che già risulta decisiva per un posto in Champions League. Infatti al Gewiss Stadium di Bergamo si sfideranno Atalanta e Juventus, match che anticipa anche la finale di Coppa Italia. I padroni di casa sono incollati al quarto posto ad un solo punto dai bianconeri e faranno di tutto per compiere il sorpasso ed indirizzare il campionato in una precisa direzione. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due squadre in campo.

Partiamo subito dall’Atalanta, con i ragazzi di Gian Piero Gasperini che vengono da quattro vittorie consecutive e sono indirizzati a concludere il campionato nel migliore delle maniere, conquistando nuovamente un posto nella massima competizione europea. Gli orobici, però, contro i bianconeri dovranno fare a meno di due calciatori importanti, come il difensore Romero ed il terzino olandese Hans Hateboer.

Dall’altra parte però ci saranno i campioni d’Italia della Juventus. Dopo nove anni di dominio, i bianconeri stanno affrontando una stagione travagliata, con mister Andrea Pirlo che non è mai riuscito a dare il suo gioco alla squadra. Nelle ultime cinque partite, la Vecchia Signora è riuscita a riprendersi, vincendo tre partite a cui si aggiunge un pareggio ed una sconfitta. Però, contro l’Atalanta, i bianconeri dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi.

Atalanta-Juventus, streaming gratis: Sky o DAZN?

Alle 15:00 si affronteranno Atalanta e Juventus sul palcoscenico del Gewiss Stadium. Infatti il match sarà valido per la 31esima giornata di campionato e la partita sarà offerta in esclusiva da Sky. Per l’occasione la pay-tv mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Inoltre la partita sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.