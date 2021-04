Trash Italiano, spariti i profili social all’improvviso: il motivo

Cresce il mistero intorno alle pagine social di ‘Trash Italiano’. Infatti sono spariti tutti i profili ed il sito risulta attualmente insisponibile.

Nelle ultime ore sta crescendo il mistero intorno alle pagine social di Trash Italiano. L’amatissima pagina, infatti, riporta da diversi anni il meglio del peggio della televisione e degli influencer italiani, ironizzando dinanzi una platea che è cresciuta negli anni. Infatti, prima della scomparsa, solamente il profilo Instagram contava 3,7 milioni di followers, risultando una delle pagine più seguite nel settore.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, la minaccia si fa sempre più concreta: fate attenzione

Però adesso i followers sono a dir poco allarmati. Infatti in poche ore, la loro amata pagina è andata offline, sparendo da tutti i social. Ma non solo, infatti, sarebbe sparito anche il sito ufficiale della pagina, in cui venivano riportati le migliori notizie trash e di gossip della penisola. Al momento, quindi, tutti gli utenti sono impossibilitati nel raggiungere i contenuti della pagina, proviamo a capire il perchè.

Trash Italiano, scomparse le pagine social: è l’ultima mossa di marketing?

Tra le pagine più ironiche del web troviamo senza ombra di dubbio Trash Italiano. Infatti il profilo social riprende in chiave ironica tutto ciò che succede sui social e all’interno dei programmi televisivi italiani. Il mondo variopinto di “TI” acompagnava gli utenti con diversi post al giorno e con sempre divertenti aggiornamenti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Instagram torna sui propri passi: non uscirà l’atteso aggiornamento

Da un paio di giorni, però, sia la pagina Instagram che quella Twitter è diventata irraggiungibile, allarmando gran parte dei followers che non hanno avuto più notizie riguardanti la loro amata pagina. Sono tante le ipotesi, infatti c’è chi ipotizza un periodo di pausa e chi invece pensa sia dovuto a qualche segnalazione di qualche star ‘offesa’. Ci sarebbe però anche un’altra ipotesi, ovvero la scelta di marketing con la pagina pronta ad affrontare un restyling del logo.