Tommaso Zorzi fa impazzire i suoi follower: “Benvenuto a casa” – FOTO

Nonostante sia super-impegnato, Tommaso Zorzi non si preclude alcun sfizio. L’opinionista ha deciso di accogliere in casa un nuovo amico a quattro zampe

L’amatissimo influencer Tommaso Zorzi ha conquistato il cuore di tutti dopo la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip 2021” dove ha vinto. Il 26enne, milanese, uscito dalla casa più spiata dagli italiani non ha fatto spegnere i riflettori su di se.

Apprezzatissimo per la sua spontaneità, Tommaso è stato scelto dalla bellissima Ilary Blasi come opinionista della 15esima edizione dell’ “Isola dei Famosi 2021” assieme alle cantanti Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Anche qui Tommaso Zorzi sta conquistando il pubblico di Canale 5 ottenendo tantissimo successo. L’ammiraglia Mediaset infatti gli ha affidato un format in onda ogni mercoledì su Mediaset Play: “Il Punto Z”.

Uno show che strizza l’occhio al reality condotto dalla simpaticissima Ilary Blasi e di cui lui è opinionista. Qui Zorzi intervista e ‘gioca’ con i suoi ospiti. Una carriera che sembrerebbe aver preso il volo e che lo vede davvero tanto impegnato, ma nonostante ciò Tommaso non si preclude alcun sfizio. Difatti l’opinionista ha aperto le porte di casa sua ad un compagno a quattro zampe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Supervivientes, Valeria Marini sbotta per un coltello sporco: “Sei pazza!”

Zorzi e il nuovo amico a 4 zampe: l’annuncio su Instagram

La carriera lavorativa di Tommaso Zorzi sembrerebbe aver preso il volo tanto da vederlo super-impegnatissimo, ma nonostante ciò, l’influencer cerca di ritagliarsi alcuni spazi per dedicarsi alle sue passioni quale ad esempio l’amore per gli animali.

Tommaso proprio oggi ha annunciato sul suo account di Instagram l’arrivo di un nuovo amico a 4 zampe in casa Zorzi. Questa volta, e dopo il bassotto (Gilda), l’opinionista ha deciso di aprire il suo cuore ad un bellissimo gattino: “Benvenuto a casa Priscilla (è un maschietto)”.

POTRESTI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Paolo Bonolis, lo svela a tutti: nessuno se lo sarebbe aspettato

Un nome curioso quello che Tommaso Zorzi ha voluto dare al suo gattino, Priscilla, che egli stesso tiene a precisare sia maschio, a differenza dal nome scelto. L’opinionista dell’Isola entusiasta ha mostrato a tutti i suoi fans il nuovo arrivato che sembrerebbe andare molto d’accordo anche con Gilda.