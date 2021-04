Simona Ventura dovrà sloggiare: la Rai ha deciso

Simona Ventura dovrà fare le valigie e sloggiare a seguito della decisione della Rai: pessima notizia per la conduttrice

Simona Ventura, con il suo nuovo game show in onda su Rai 2 il mercoledì sera, è giunto alla terza puntata. Game of Games proprio ieri è ‘riuscito’ a non raggiungere nemmeno un milione di spettatori, chiudendo a 915.000 (3.7% di share). Un flop totale, il quale ha portato la rete a decidere di far letteralmente ‘sloggiare’ la Ventura dal prime time del mercoledì. Nessuna cancellazione, ma uno spostamento alla seconda serata del martedì ma sempre su Rai 2.

Il format partirà poco prima delle ore 23:00, subito dopo la conclusione di Un’ora Sola vi Vorrei, show di Enrico Brignano. A sostituire le puntate del 21 e 28 aprile saranno i film Tutta Colpa dell’Amore e La Risposta è nelle Stelle.

Simona Ventura e la serie di insuccessi degli ultimi tempi

Simona Ventura, dal ritorno sulla rete ammiraglia, sta raccogliendo una serie di insuccessi. Prima, su Rai 2, ha presentato con scarsi risultati la sesta edizione di The Voice Italy. Successivamente ha sostituito Giancarlo Magalli come voce narrante de Il Collegio. Un altro insuccesso è stato La Domenica Ventura, così come Fenomeno Ferragni e Game of Games.

Una sorpresa se si pensa che la Ventura nei primi anni 2000 era una delle conduttrici più apprezzate e seguite. Tra i migliori programmi a cui ha preso parte si ricordano Le Iene e Quelli che il Calcio.