Pio e Amedeo, quanto successo dopo la puntata è incredibile

Quanto successo dopo la puntata di Felicissima Sera a Pio e Amedeo è incredibile: tutti i dettagli sulla vicenda

Come di consueto, pochi minuti fa sono stati pubblicati gli ascolti tv della giornata di ieri, venerdì 16 aprile. Ad interessare più di tutto è la prima serata che ha visto trionfale il duo comico-satirico di Pio e Amedeo che hanno debuttato con il programma Felicissima Sera su Canale 5. Lo show ha fatto registrare 4.070.000 spettatori, pari al 20,01% di share. Una notizia incredibile per i due, che si confermano i migliori nel loro campo attualmente. Sono stati in grado di deliziare anche il pubblico un po’ scettico nei loro confronti, grazie a riflessioni interessanti contornate sempre dall’ironia.

Brutta notizia per la Rai che ha acciuffato il secondo posto con Canzone Segreta di Serena Rossi, al suo ultimo appuntamento. Per Rai1 il 15,7% di share, pari a 3.644.000 telespettatori.

I risultati degli altri canali:

Rai2 – NCIS: 1.472.000 spettatori (5,4%). Clarice: 847.000 (3,4%).

Italia1 – Gli Album di Freedom: 790.000 (3,6%).

Rai3 – Gomorra – New Edition: 1.051.000 (4,1%).

Rete4 – Quarto Grado: 1.434.000 (7,1%).

La7 – Propaganda Live: 1.085.000 (5,7%).

Tv8 – Lo Hobbit, La Battaglia delle Cinque Armate: 290.000 (1,4%).

Nove – Fratelli di Crozza: 1.316.000 (5%).

Pio e Amedeo, successo anche social

La serata di ieri ha visto, come già detto, trionfare Pio e Amedeo in tv grazie ad ascolti che solo Maria De Filippi il sabato sera riuscirebbe ad asfaltare. Proprio la regina di Canale 5 è stata tra i primi ospiti del duo comico, regalando risate e non solo.

Pio e Amedeo però stanno riscuotendo, in queste ore, un enorme successo anche a livello social. Molti utenti stanno commentando positivamente il programma e ripercorrendo alcune battute. Altri, addirittura, prendono immagini iconiche e li rendono veri e propri meme.