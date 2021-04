Paolo Bonolis, lo svela a tutti: nessuno se lo sarebbe aspettato

Il noto conduttore Paolo Bonolis ha svelato a tutti quel che nessuno si sarebbe mai aspettato: i dettagli

Paolo Bonolis domenica scorsa è tornato con il programma ‘Avanti un altro!’ in versione prime time. Il quiz show ha riscosso un gran successo con uno share del 17.59%, tenendo incollati alla tv 4.109.000 spettatori. Lui stesso ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni del Corriere della Sera. “Considerato il periodo, serve un sgrossamento dell’ansia e la leggerezza fa sempre bene. Ho provato, quindi, a dare al preserale una dimensione da prima serata”.

Non solo del presente, ma Bonolis si è soffermato anche sul passato. Prima di diventare un volto noto della tv italiana, studiava per diventare diplomatico. Sulla carriera andata a finire diversamente, ha ironizzato: “Ho molta pazienza, ma in alcuni casi questa viene meno. Erdogan, per esempio, l’avrei mandato a quel paese”.

Sul lavoro di conduttore, invece, ha ammesso: “Era il 1981 ed è nato tutto casualmente. Avevo il motorino ed ho accompagnato un mio amico a un provino alla Rai. Stavo studiando Istituzione e diritto romano. A un certo punto mi hanno detto: e tu non lo fai? Poco dopo mi hanno chiamato per prendere parte a una trasmissione per ragazzi: mi davano 12 milioni di lire per un anno”.

Paolo Bonolis ed il successo di ‘Avanti un altro’

Parte del successo di Paolo Bonolis con Avanti un altro, secondo quanto da lui stesso ammesso, starebbe nella scelta dei partecipanti. “Negli altri quiz i concorrenti vengono scelti con cura perché sappiano e siano di bell’aspetto: è ciò che si presume sia necessario per apparire in televisione. Da noi invece non esiste. Tutti possono partecipare, puoi essere anche solo fortunato”.

“Deve essere tutto tremendamente veloce, se no non è saporito. La stessa comicità, ora, è di immediatezza invece che situazionistica, come preferisco io”.