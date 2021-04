Meteo, ancora piogge e freddo nel weekend: situazione instabile

Non cambia il meteo sulla penisola durante il weekend. Infatti avremo ancora tante piogge e freddo nel paese: situazione instabile nel fine settimana.

Non è stata una settimana semplice per quanto riguarda la situazione meteo sulla penisola, che non migliorerà nemmeno durante il weekend. Infatti avremo ancora piogge, maltempo ed in generale temperature basse su tutto il paese. L’alta pressione continua a non decollare e le condizioni meteorologiche, infatti, continueranno ad essere capricciose e senza alcuna variazione. Inoltre l’anticiclone continua a tenersi lontano dal nostro paese e questo è uno dei motivi per cui persisterà il freddo.

Quindi anche nelle prossime ore, in Italia, continueranno ad affluire correnti fredde dal Nord Europa verso il Mediterraneo, favorendo la circolazione ciclonica. Così il caldo ancora non entrerà nel paese e lascerà spazio solamente a temperature basse rispetto alla media e precipitazioni. Inoltre, durante questo sabato, potrebbero verificarsi anche grandinate sulla Sardegna. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante questo sabato dal punto di vista meteorologico.

Meteo, nel weekend ancora freddo e piogge: cosa sta succedendo

Durante questo sabato avremo quindi un meteo ancora caratterizzato da freddo e piogge, che continueranno a circolare nel weekend. Infatti saranno frequenti le precipitazioni in Sicilia, Calabria ionica, Lucania e Puglia e si attenueranno solamente durante le ore serali della giornata. Inoltre le basse temperature favoriranno la caduta di neve sugli Appennini a partire dai 900 metri. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un clima in prevalenza soleggiato e stabile, con annuvolamenti che durante la giornata si svilupperanno solamente lungo le aree montuose. Quindi, almeno il settore settentrionale potrà godersi una situazione meteo priva di precipitazioni. Nonostante ciò, le temperature risulteranno in lieve aumento, con massime dagli 11 ai 16 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione in prevalenza nuvolosa su tutto il settore. Infatti durante il corso della giornata avremo anche un aumento delle nuvole, ma mantenendo comunque un clima asciutto. Le temperature rimarranno anche durante la giornata odierna stabili, con massime che andranno dai 12 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora una situazione prevalentemente instabile. Infatti proprio sul settore meridionale avremo ancora molte nubi associate e precipitazioni, pronte a colpire anche durante il fine di settimana. Le piogge quindi colpiranno Sicilia e Calabria, ma potranno espandersi un pò ovunque. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime dagli 11 ai 15 gradi.