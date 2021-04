Maria De Filippi, dall’esordio nel 1996, ha sempre condotto Uomini e Donne sugli scalini: lei stessa ha svelato il motivo

Maria De Filippi sono quasi venticinque anni che conduce Uomini e Donne. Precisamente, la prima puntata da programma ideato da lei stessa, andò in onda il 16 settembre del 1996. Da allora e fino ad oggi, ha sempre condotto il dating show seduta sugli scalini. In molti nel corso degli anni si sono chiesti il motivo di tale scelta, ma a sollevare la questione sarebbe stato Raimondo Todaro, ospite ad Amici 20. A quel punto, Maria ha deciso di svelare il perché di tale scelta: “In realtà tutto nasce non per scelta mia. Registrando molte puntate, ad una certa non ne potevo più ed ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e l’ho fatto sugli scalini. Da lì capii di poter fare tutta la puntata sempre allo stesso posto”.

Maria De Filippi pronta al serale di Amici 20, le anticipazioni della quinta puntata

Maria De Filippi stasera andrà in onda con un altro programma di successo, Amici, che nell’attuale edizione è giunto alla quinta puntata del serale. Il Vicolo delle News ha rilasciato alcune anticipazioni in merito al possibile eliminato della puntata che è stata registrata ieri.

A giocarsi il posto sarebbero Deddy e Martina, cantante e ballerina, ed a quanto pare, tornati nella casetta, la De Filippi avrebbe annunciato alla seconda di dover uscire.