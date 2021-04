Juventus, infortunio Ronaldo: pesante tegola per Pirlo

Infortunio per Cristiano Ronaldo della Juventus: il tecnico Andrea Pirlo ora dovrà correre ai ripari. I dettagli

La Juventus non avrà Cristiano Ronaldo contro l’Atalanta. Ad annunciare la notizia dell’assenza del portoghese è stato il tecnico in conferenza stampa: “Ronaldo non sarà della partita per un problema al flessore. Cerchiamo di recuperarlo per mercoledì”. Il problema, secondo quanto dichiarato dallo stesso, sarebbe sorto dopo l’ultima partita. “Preferiamo non correre rischi. Domani sarà titolare Dybala”, ha aggiunto.

Juventus, la probabile formazione dopo l’infortunio di Ronaldo

A causa dell’assenza di Cristiano Ronaldo, Pirlo schiererà Morata con Dybala in attacco. Le linee di difesa vedranno Cuadrado e Danilo supportare i centrali Chiellini e de Ligt. Perno di centrocampo sarà Bentancur, insieme a Rabiot. L’Atalanta ha solo Hateboer di indisponibile. Gasperini si affiderà ancora alla difesa a quattro composta da Toloi, Palomino, Djimsiti e Gosens. Muriel agirà da esterno d’attacco a supporto dell’unica punta Zapata.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Caldara, Maehle, Ruggeri, Pessina, Sutalo, Kovalenko, Ilicic, Miranchuk, Lammers.

Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo S.; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Alex Sandro, Frabotta, Dragusin, Fagioli, Arthur, Ramsey, Kulusevski.

Allenatore: Pirlo.