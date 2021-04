iPhone rari, ce ne sono alcuni che valgono un vero tesoro – FOTO

Ci sono alcuni iPhone rari capaci di valere diverse migliaia di euro. Il motivo? Errori di stampa o di produzione

Nell’immenso mercato dei collezionisti, c’è anche chi va matto per prodotti “usciti male” con errori di produzione o di stampa. È il caso degli iPhone rari, smartphone targati di Apple che già di loro arrivano a valere oltre mille euro. Ci sono però alcuni rari esemplari che – per un motivo o per un altro – vengono consegnati con alcuni difetti a volte invisibili ad occhio nudo.

Se per molti questo può rappresentare un errore o un difetto del device, per altri si tratta di caratteristiche uniche al mondo e quindi molto ambite. C’è per esempio un iPhone 11 con il logo sulla scocca posteriore decentrato che – fa sapere l’account Twitter Internal Archive – è stato venduto all’incredibile cifra di 2700 dollari.

iPhone rari con errori di produzione dal valore raddoppiato

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm — Internal Archive (@ArchiveInternal) April 9, 2021

Chi mai pagherebbe per un device con errori di produzione? Tantissime persone, in realtà. Il mondo del collezionismo è conosciuto proprio per essere basato su prodotti rari e quasi introvabili. Rientrano in questo mondo anche gli iPhone, che in pochissimi casi escono dalle catene di produzione con difetti. Stando a quanto riferito dall’account Twitter Internal Archive, negli Usa un iPhone 11 Pro col logo decentrato è stato venduto per la cifra di 2700 dollari.

La rarità del modello ha fatto schizzare alle stelle il prezzo del device: si parla di una possibilità su un milione di averne uno. Provate a controllare anche voi il vostro iPhone se ne avete uno. Spesso ci sono errori impercettibili che valgono un vero e proprio tesoro!