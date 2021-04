Funerali principe Filippo, diretta Tv e streaming: dove seguirli dall’Italia. Tutto il mondo sarà collegato con l’Inghilterra per la cerimonia nella Cappella di San Giorgio

Il giorno dei funerali del principe Filippo è arrivato. Il Regno Unito si stringerà virtualmente in un grande abbraccio al duca di Edimburgo nel castello di Windsor, all’interno della Cappella di San Giorgio. Saranno ammessi solamente 30 strettissimi familiari, nel rispetto delle norme stringenti per il coronavirus, ancora presenti in Inghilterra. Niente maxischermi o assembramenti in strada, così come richiesto dalle autorità locali. Tutti saranno quindi incollati al televisore per dare l’ultimo saluto al marito della Regina Elisabetta. Per l’evento speciale anche le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Imola sono state anticipate di un’ora. Sabato 17 aprile, alle ore 15 (le 16 in Italia), la messa solenne avrà inizio nella cappella della residenza reale, dopo una breve processione che coinvolgerà tutto il paese. Un minuto di silenzio sarà rispettato proprio prima della liturgia, in un momento sicuramente ricco di significati.

Funerali principe Filippo, diretta Tv e streaming: la Rai coprirà l’evento dalle 15:45

Per chi non volesse perdersi nemmeno un istante dei funerali del principe Filippo, ci sarà la diretta televisiva e in streaming anche sulla Rai. A partire dalle nostre ore 15:45, Marco Liorni e i suoi ospiti seguiranno tutta la cerimonia su Rai 1, all’interno del programma “Italia Sì“. Anche SkyTG24 e Rai News 24 dedicheranno una copertura integrale dell’evento, con collegamenti e approfondimenti.

Per i più tecnologici sarà possibile usufruire anche dell’applicazione di Rai Play o sintonizzarsi direttamente sul player della BBC.

Ai funerali come detto saranno presenti in loco solo 30 persone, tra cui ovviamente la Regina, Carlo e Camilla, i duchi di Cambridge William e Kate, Harry (giunto dagli Stati Uniti nei giorni scorsi), il principe Andrea con le figlie Beatrice ed Eugenia.

Per decisione della stessa Elisabetta non saranno indossati gli abiti militari come da consuetudine. Questo perchè non si vuole mettere a disagio il duca del Sussex, impossibilitato a fregiarsi dei titoli dopo aver rinunciato alla carica reale. Una forma di rispetto e sensibilità da parte della nonna che verrà sicuramente apprezzata.