Fabrizio Corona, arriva il messaggio dopo la scarcerazione: fan impazziti

Fabrizio Corona, dopo la scarcerazione ed il passaggio ai domiciliari, ha scritto un messaggio che ha fatto impazzire i fan

Giovedì scorso, 15 aprile, i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno deciso per la scarcerazione di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo nelle scorse ore è tornato a casa sua per scontare gli arresti ai domiciliari. Pochi minuti fa, invece, ha scritto un messaggio su Instagram riferendosi al ritorno in ‘libertà’. “Essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un modo che rispetta e valorizza la libertà degli altri. (N. Mandela)”. Per l’occasione ha citato Nelson Mandela ed ha fatto impazzire i fan che non vedevano l’ora che venisse fatta giustizia in favore di Corona.

Fabrizio Corona, parla l’avvocato

Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona, ha parlato ai microfoni di Pomeriggio Cinque della scarcerazione: “Fabrizio è arrabbiato come una bestia perché quanto è successo in questi 35 giorni è difficile da digerire. L’hanno portato via di notte in otto come se fosse un narcotrafficante o un terrorista”.

“Mi sono arrabbiato perché sapevo che Fabrizio stava subendo una grande ingiustizia, il magistrato che ha scritto quel provvedimento ha clamorosamente sbagliato”, ha concluso.