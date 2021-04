L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo spagnolo del servizio streaming. I complimenti di Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ha esultato come dopo un gol allo scadere. La sua compagna di vita, Georgina Rodriguez sbarca su Netflix e l’annuncio è giunto direttamente dal profilo spagnolo ufficiale del servizio di streaming online on demand. La modella argentina ventisettenne che è nota al pubblico non solo perché legata sentimentalmente a CR7 (penta pallone d’oro in forza alla Juventus), ma anche per la sua partecipazione come valletta alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, sarà protagonista di un reality show. Al momento non sono stati rivelati altri dettagli in merito al progetto ma nonostante ciò, non si sono fatti attendere i complimenti di Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, il reality show e un augurio speciale: fan in delirio

Netflix Spagna, attraverso il suo profilo Instagram, ha svelato che prossimamente sarà disponibile un nuovo progetto che vede protagonista proprio Georgina Rodriguez. “Con 24 milioni di fan su Instagram, Georgina è, oltre le tante altre cose, una modella, una madre, una influencer, una imprenditrice, una ballerina e l’attuale compagna di Cristiano Ronaldo”.

“Questo reality sarà un retroscena profondo e emotivo della donna che c’è dietro le foto, le storie e i grandi titoli: le sue giornate, la sua maternità e i suoi alti e bassi…”. Questa la lettera di presentazione virtuale del nuovo progetto targato Netflix.